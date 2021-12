Dacia Spring: melhor compra automóvel para júri do AutoBest

Só recebeu uma estrela nos exigentes testes de segurança do Euro NCAP mas isso não o impediu de ser votado "Melhor Compra Automóvel na Europa 2022".

O título para o Dacia Spring foi atribuído pelo júri dos prémios AutoBest, composto por jornalistas de 32 países europeus.





O júri escolheu o primeiro "eléctrico" da insígnia romena como o melhor e mais acessível automóvel a concurso. Foi também a primeira vez que os jurados do AutoBest elegeu como vencedor um veículo 100% electrificado.

Para além do prémio Best Buy Car of Europe 2022, o Dacia Spring já tinha surpreendido no EcoBest Challenge 2021, organizado pela AutoBest.

A autonomia real foi medida em 221 quilómetros em ciclo combinado quando a homologação WLTP assinala 230 quilómetros.

Manteve uma autonomia de 31 quilómetros, mesmo quando o painel de bordo indicava 0% de reserva de energia, e a eficiência energética, de 8,25 km/kWh, foi considerada o melhor valor entre os 15 veículos testados.

