Menos de dois meses sobre a estreia, já foram revelados os preços e abertas as encomendas para o "eléctrico" mais barato do momento.

Dacia Spring já chegou; saiba quanto custa

O Dacia Spring sofreu uma forte actualização estética e ganhou mais equipamento tecnológico a bordo

Mantêm-se, no entanto, os mesmos sistemas motrizes, assim como a capacidade da bateria para uma autonomia superior a 220 quilómetros.

Novidade no compacto citadino é o sistema de travagem regenerativa em modo B, que até agora estava indisponível.

Rejuvenescimento total

Com mais de 140 mil unidades vendidas na Europa desde o lançamento em 2021, o Dacia Spring foi alvo de uma forte revitalização antes da concorrência apertar.

O sucesso é indesmentível, ao ser em 2023 o terceiro "eléctrico" mais vendido a particulares no Velho Continente, e o quarto no nosso país.

O compacto citadino replica o novo visual estreado na nova geração do Duster para ganhar um estilo mais robusto e assertivo.

A transformação está bem patente no interior redesenhado, assim como por fora; o tejadilho é mesmo o único elemento da carroçaria mantido do antecessor.



A gama foi actualizada com os novos tons Bege Safari e Vermelho Bric, que se juntam aos Branco Kaolin, Azul Slate, Preto Nacarado e Cinzento Lightning.

Segurança reforçada

De série nas versões Essential e Expression, é o sistema multimédia Media Control, que também inclui ligação Bluetooth e uma porta USB.

Através daquela aplicação, acede-se às funções de rádio e infoentretenimento, assim como a outras funcionalidades como a navegação pelo telemóvel.



O sistema Media Nav Live, de série no nível Extreme e opcional no Expression comporta um ecrã táctil de dez polegadas com navegação "inteligente".

Admite ligação sem fios ao Apple CarPlay e ao Android Auto, e dispõe de duas portas USB.

Somam-se os novos sistemas de segurança e apoios ao condutor obrigatórios (ADAS) segundo a norma europeia GSR II.

O Spring inclui ainda o botão My Safety para um acesso mais rápido às definições ADAS preferidas.

Dacia Spring Potência / Binário Preço Essential 33 kW (45 cv) / 125 Nm Desde 16.900 euros Expression 48 kW (65 cv) / 113 Nm Desde 18.900 euros Extreme 48 kW (65 cv) / 113 Nm Desde 19.900 euros

