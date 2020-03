Dacia Spring Electric quer ser o "eléctrico" mais barato da Europa

Era uma das novidades para o cancelado salão automóvel de Genebra devido ao coronavírus: a entrada da Dacia na electromobilidade com o Spring Electric.

Com 3.730 mm de comprimento e capacidade para quatro pessoas, o Dacia Spring Electric idealizado para o trânsito citadino associa a simplicidade e a robustez que sempre esteve associada aos modelos da marca.

À frente destacam-se os faróis 100% LED divididos em dois níveis: uma linha horizontal na parte superior e quatro elementos gráficos integrados no pára-choques.

Atrás, os quatro farolins, também 100% LED, formam um duplo Y, anunciando a identidade luminosa dos futuros modelos da Dacia.

O protótipo, que prefigura a versão de série 100% eléctrica que chegará ao mercado europeu no próximo ano, apresenta uma autonomia em redor dos 200 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

Não foram reveladas outras especificações técnicas deste concept car, nomeadamente, no que respeita à capacidade da bateria e ao desempenho em estrada.

No entanto, face às semelhanças estéticas com City o K-ZE, que a Renault desenvolveu para o mercado chinês, não será de espantar se o SUV for equipado com o mesmo propulsor eléctrico de 45 cv de potência e 119 Nm de binário.



Se assim for, espera-se uma velocidade máxima em redor dos 130 km/hora e menos de sete segundos para ir dos 0 aos 60 km/hora.

As frotas de veículos partilhados são um dos alvos apontados por este crossover, com o grupo Renault a desenvolver uma versão de série específica para este segmento de mercado.

