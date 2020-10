Dacia Spring Electric: será este o "eléctrico" mais barato do mercado?

Apresentava-se como uma das grandes novidades da Dacia para o salão automóvel de Genebra, não tivesse ele sido cancelado devido à Covid-19.

Sete meses depois de o protótipo ser revelado ao mundo como o futuro "eléctrico" mais barato do mercado, eis que esta quinta-feira foi anunciado o novíssimo Dacia Spring Electric de série.

As primeiras reacções a este citadino ultra-compacto são bem positivas, reflectindo na sua estrutura o código crossover tão do agrado do consumidor, em tudo semelhante ao Dacia Sandero Stepway.

Ainda sem valores definidos mas com a bateria já incluída no preço de aquisição, as encomendas do ‘crossover’, com dois níveis de equipamento, estão previstas para a próxima Primavera.

Ágil e com personalidade jovem

Com 3.734 mm de comprimento por 1.622 mm de largura e 1.516 mm de altura, com 2 423 mm entre eixos e uma distância de 150 mm ao solo, é o visual aventureiro e irreverente que irá distinguir o Dacia Spring Electric na "selva" urbana.

À frente, transmite uma forte personalidade, graças ao capô com nervuras proeminentes e o pára-choques volumoso, reforçada com os faróis LED afilados, enquanto de lado se destacam as generosas cavas das rodas e as barras do tejadilho.





Atrás salta à vista a nova assinatura luminosa da marca, com os renovados farolins em forma de Y, e o pára-choques com os reflectores embutidos em falsas saídas de ar, sem esquecer os guarda-lamas nervurados.

Tendo como principal público-alvo o condutor jovem e urbano, o Spring Electric eléctrico será proposto, na versão de lançamento, com os retrovisores, a parte decorativa das barras de tejadilho e a moldura dos faróis de nevoeiro dianteiros em cor de laranja.

Interior pragmático quanto baste

Espaçoso quanto baste, o Dacia Spring Electric oferece quatro verdadeiros lugares para adultos, embora o habitáculo possa parecer distante dos níveis de qualidade de um automóvel urbano actual do segmento B.

A bagageira, com 300 litros de capacidade, que podem ser alargados até 600 litros com o os bancos traseiros rebatidos, tornam-no um verdadeiro carro de família, seguindo a filosofia dos outros modelos da Dacia.





Em termos de equipamento de série, o Spring Electric compreende direcção de assistência variável 100% elétrica, fecho centralizado com comando à distância e os quatro vidros eléctricos.

Um écran numérico de 3,5 polegadas distingue-se entre os mostradores principais, enquanto equipamento multimédia Media Nav, disponível em opção, inclui um écran táctil de 7 polegadas, rádio DAB e ligação Bluetooth, sem esquecer a tomada USB.

O reconhecimento vocal, via Google ou Apple, pode ser activado através de um comando colocado no volante enquanto o ar condicionado manual, o sistema multimédia, o comando eléctrico dos retrovisores e uma verdadeira roda suplente estão disponíveis como opção.





Dispõe ainda de um assistente de estacionamento opcional, com alertas sonoros e visuais, graças ao recurso de três radares de ultra-sons colocados no pára-choques traseiro, e a uma câmara que transmite a imagem para o écran do sistema multimédia.

Quanto aos equipamentos de segurança que vêm de série, incluem-se o limitador de velocidade, sistemas ABS e ESP, e travagem automática de emergência, com repartidor electrónico de travagem, activo os sete e os 170 Km/hora.

Potência adaptada à circulação urbana

No que à motorização diz respeito, que tem o Dacia Spring Electric para oferecer? Um motor eléctrico com 33 kW (45 cv) de potência e 125 Nm de binário, alimentada por uma bateria de iões de lítio com 26,8 kWh, que lhe permite acelerar até aos 125 km/hora.

Poderá parecer uma potência demasiado baixa em relação aos seus congéneres electrificados, é um facto, para uma autonomia que não ultrapassa os 225 quilómetros segundo o ciclo WLTP.





Todavia, em circulação urbana, pode chegar aos 295 quilómetros (ciclo WLTP), não ficando demasiado atrás dos seus rivais.

A autonomia pode ainda aumentar em quase 10% se optar pela função Eco, limitando a potência aos 23 kW e a velocidade máxima aos 100 km/hora.

A recarga da bateria de iões de lítio, em 80%, é conseguida em menos de uma hora numa ligação DC de 30 kW, passando para pouco menos de cinco horas numa wallbox de 7,4 kW a 100%.





A recarga total numa wallbox de 3,7 kW é feita em menos de 8h30, passando para 14 horas se for feita numa tomada doméstica de 2,3 kW.

Através da aplicação MY Dacia para telemóvel, é possível acompanhar, em tempo real, a capacidade e a progressão da recarga da bateria, assim como saber a autonomia disponível e pré-regular a temperatura do habitáculo.

Versão comercial e aposta na partilha automóvel

Face às suas qualidades intrínsecas em ambiente urbano, a partilha automóvel surge como o terreno ideal para o Spring Electric.

Uma versão específica para este mercado também foi desenvolvida, já pré-equipado para receber os sistemas dos diferentes operadores, nomeadamente, geolocalização das viaturas e abertura das portas com um smartphone.





Dentro do habitáculo, o condutor encontra o ambiente do seu fornecedor do serviço de partilha no écran multimédia, graças à replicação das informações através do Apple CarPlay e Android Auto.

As qualidades de mobilidade do crossover reflectem-se também no segmento profissional, com a versão Spring Electric Cargo.

A bagageira estende-se para o espaço ocupado pelos bancos traseiros, com 1.033 mm de comprimento, ganhando uma capacidade de 800 litros e uma carga útil de 325 quilos.

As encomendas para o novo Dacia Spring Electric abrem na Primavera do próximo ano, desconhecendo-se ainda quando chegará ao nosso país e a que preços.

