Dacia Spring aumenta potência e reforça mecânica sem mexer no preço

Pode não mostrar nada por fora e muito menos por dentro mas saiba que o Dacia Spring foi alvo duma profunda evolução mecânica e estrutural para reforçar a sua versatilidade em estrada aberta e no tráfego urbano.

O citadino eléctrico "actualizou" a plataforma para acomodar uma nova bateria LFP de 24,3 kWh líquidos contra a anterior NMC de 26,8 kWh mas sem reflexos na autonomia, que se mantém nos 225 quilómetros com as jantes de 15 polegadas.

O segredo está nas otimizações aerodinâmicas dos painéis inferiores da carroçaria, e na nova asa traseira para limitar a turbulência na parte superior do porta-bagagens, para uma redução de 13,3 para 12,4 kW/100 km no consumo combinado.

O carregamento do acumulador também foi optimizado com um novo carregador integrado de 40 kW em corrente contínua contra o anterior de 30 kW.

Opcional nas versões Expression e Extreme, o tempo para recarregar 20 a 80% da capacidade do acumulador baixou de 35 para 29 minutos.

O carregador de 7 kW em corrente alternada continua a ser de série em toda a gama do Spring, o que, combinado com a nova bateria, demora 3h20 para carregá-la de 20 a 100%, ou 10h11 numa tomada doméstica de 3,7 kW.

Melhorias mecânicas

O destaque está mesmo nos dois novos motores eléctricos de 52 e 75 kW (71 e 102 cv), em substituição dos anteriores de 33 e 48 kW (45 e 65 cv), com o primeiro para as versões Essential e Expression, e o segundo para a variante Extreme.

Estes ganhos reflectem-se nas recuperações mais vigorosas, bastando 6,9 segundos à opção topo de gama para acelerar dos 80 aos 120 km/hora, com o propulsor menos potente a fazê-lo em 10,3 segundos

Já a "corrida" aceleração de 0 a 100 km/h, alcançada em 13,7 s pela versão atual de 65 cv, cai para 12,3 s na nova variante de 70 cv e para 9,6 s na versão de 100 cv.

Somam-se ainda desenvolvimentos estruturais, como o reforço da área central da plataforma, para optimizar a distribuição de peso e, acima de tudo, tornar a estrutura mais rígida para o citadino suportar as novas potências.

Para melhorar a estabilidade em curva, foi adicionada uma barra estabilizadora e revista a configuração da suspensão, tendo também sido melhorados o sistema de travagem e a assistência à direcção para uma condução mais precisa.

Todas estas evoluções quase não têm impacto na balança: o Spring continua a ser o "eléctrico" de quatro lugares mais leve do mercado, em redor dos mil quilos, e com os preços da gama a manterem-se abaixo dos 20 mil euros.

