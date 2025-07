Dacia Sandero renovado foi ''apanhado'' sem camuflagem

Manter em segredo a renovação de um dos compactos mais populares do momento não é uma tarefa, muito menos quando se fecham as ruas para filmar o anúncio que irá promovê-lo na televisão e nas redes sociais.

E, no entanto, foi exactamente o que aconteceu há cerca duma semana em Marselha com o "descamuflado" Dacia Sandero na versão Stepway, imediatamente fotografado e publicado no Facebook pela internauta Corinne Lefèvre.

Não se trata da quarta geração que sairá em 2027 mas antes da segunda revitalização do modelo actual, o que se percebe nas mudanças mínimas feitas.

O pára-choques frontal foi redesenhado com mais elementos em plástico preto, principalmente em redor das luzes de nevoeiro, enquanto a faixa compacta sobre a grelha inferior substitui as barras horizontais por quadrados com o símbolo da marca ao meio.

A assinatura luminosa evoluiu para uma reinterpretação do ‘Y’ horizontal enquanto as capas dos retrovisores laterais pintados em cobre e os padrões em relevo nas portas, a contrastar com a nova cor da carroçaria, apontam para o acabamento Extreme.

Desconhecido mantém-se o arranjo da traseira, assim como do habitáculo mas que deverá adoptar um posto de condução em tudo semelhante ao do novo Dacia Duster, com a instrumentação digital de sete polegadas e o ecrã multimédia de 10,1.

Sob o capô esperam-se novidades, com a provável substituição do actual motor de 1.0 litro pelo bloco TCe de 1.2 litros já adotado por outros modelos da marca franco-romena, mas mantendo-se também uma solução a GPL.

É no campo da electrificação que estão as maiores dúvidas: o renovado Sandero poderá equipar o mesmo sistema híbrido que equipa o Dacia Bigster mas com menos potência, ou simplesmente uma motorização micro híbrida com cerca de 110 cv.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?