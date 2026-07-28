Dacia ''mostra'' primeiras imagens do futuro Hipster de produção

São as primeiras imagens do Dacia Hipster como modelo de série, quase que a confirmar que este "cubo" sobre rodas vai mesmo subir à linha de montagem.

A holandesa Autoweek descobriu os esboços submetidos à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) do que poderá ser o modelo de produção, para depois serem divulgados pela divisão de projectos da Dacia liderada por Stéphane Richard.

E são várias as "rectificações" imprimidas no futuro citadino eléctrico, como se percebe nos retrovisores laterais, janelas e pára-choques, enquanto a porta da bagageira passa a abrir para o lado esquerdo em vez de ser na vertical como no protótipo.

A assinatura luminosa pixelizada das ópticas frontais manteve-se praticamente inalterada, assim como a faixa central a preto onde previsivelmente irá "encaixar-se" o logótipo da Dacia.

"Concorrência" ao Spring?

Resta agora saber se este Hipster com três metros de comprimento, espaço para quatro adultos e autonomia em redor dos 200 quilómetros, terá mesmo a hipótese de chegar com sucesso às estradas europeias no próximo ano ou, quanto muito, em 2028.

Os desafios para um citadino com estas características são enormes, principalmente quando na oferta 100% eléctrica da Dacia está apenas o Spring, mas já com uma nova geração em plena actualização tendo como base a plataforma do Renault Twingo.

Se o plano for comercializá-lo como um e-car, a nova categoria que a Comissão Europeia está a elaborar com base nos kei cars japoneses, a nova proposta terá de ter o preço acessível como o principal argumento de vendas.

É que o principal propósito desse tipo de veículos é preencher o espaço vago deixado entre os quadriciclos que não precisam de carta de condução, e os carros convencionais no que ao tamanho, utilização e preço dizem respeito.

Texto: P.R.S.

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