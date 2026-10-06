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Dacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de Paris

14:51 - 06-10-2026
 
 
Dacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de ParisDacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de ParisDacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de ParisDacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de ParisDacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de Paris
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Duas estreias mundiais ao público vão protagonizar a presença da Dacia no salão de automóvel de Paris que arranca a 12 de Outubro.

A marcar a futura família de "eléctricos", que deverá expandir-se até 2030, está a segunda geração do Dacia Spring para democratizar a electromobilidade com um preço de entrada inferior a 18.000 euros.

Segue-se o novíssimo Dacia Striker para o segmento C, com o SUV em formato crossover a alargar a oferta da insígnia franco-romena com motorizações híbridas e bifuel por menos de 25 mil euros.

Seguem-se os Sandero, Sandero Stepway e Jogger com o novo sistema motriz Hybrid 155, acompanhados dos SUV Duster e Bigster com uma nova motorização Hybrid-G 150 4x4 capacitada para GPL.

Estas apostas, apoiadas no plano estratégico futuREady, assumem a expansão da presença da Dacia no segmento C, sem esquecer a electrificação progressiva de toda a sua gama automóvel.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

DaciaDacia SpringDacia Strikerhíbridoeléctrico
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