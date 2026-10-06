Dacia leva duas estreias mundiais ao salão automóvel de Paris

Duas estreias mundiais ao público vão protagonizar a presença da Dacia no salão de automóvel de Paris que arranca a 12 de Outubro.

A marcar a futura família de "eléctricos", que deverá expandir-se até 2030, está a segunda geração do Dacia Spring para democratizar a electromobilidade com um preço de entrada inferior a 18.000 euros.

Segue-se o novíssimo Dacia Striker para o segmento C, com o SUV em formato crossover a alargar a oferta da insígnia franco-romena com motorizações híbridas e bifuel por menos de 25 mil euros.

Seguem-se os Sandero, Sandero Stepway e Jogger com o novo sistema motriz Hybrid 155, acompanhados dos SUV Duster e Bigster com uma nova motorização Hybrid-G 150 4x4 capacitada para GPL.

Estas apostas, apoiadas no plano estratégico futuREady, assumem a expansão da presença da Dacia no segmento C, sem esquecer a electrificação progressiva de toda a sua gama automóvel.

Texto: P.R.S.

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