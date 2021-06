Renovado que foi o Dacia Sandero no final do ano passado, é agora a vez do Duster receber uma merecida "lavagem" estética para adoptar os novos códigos estilísticos da marca.





Dacia Duster renovou-se: veja o que mudou

É uma renovação de meio de carreira desta segunda geração lançada em 2017, modernizando a versão com alguns detalhes que o aproximam da estética do Sandero.

Estética contemporânea

O Duster agora reestilizado adopta uma nova identidade visual, principalmente visível nas ópticas agora em LED.

A assinatura luminosa das luzes diurnas assume a forma do ‘Y’ inaugurada pelo Sandero, com a inspiração a prolongar-se no novo acabamento cromado da grelha do radiador.

Uma nova asa traseira, jantes em liga leve de 16 ou 17 polegadas e a nova cor Arizona Orange completam a renovação exterior do SUV.

A Dacia assegura que, com estes elementos testados em túnel de vento, foi possível reduzir em 5,8 g/km as emissões de dióxido de carbono na variante com tracção integral

Além da correspondente redução no consumo de combustível, os novos pneus também permitiram reduzir em 10% o atrito na variante com tracção dianteira.

Interior revitalizado

Por dentro, as actualizações no Dacia Duster são ainda mais marcantes, com os estofos e revestimentos a terem sido totalmente revistos.





Além de garantirem mais conforto aos ocupantes, o novo desenho dos encostos de cabeça também permite uma maior visibilidade.

Os apoios integrados em cada assento à frente foram substituídos por um braço central deslizante com uma área de 1,1 litros para guardar pequenos objectos.

Atrás estão disponíveis duas entradas USB, de acordo com a versão de equipamento em causa, para o carregamento de telemóveis e outros dispositivos electrónicos.

Mais tecnológico

De série é proposto um painel de instrumentos com computador de bordo e limitador de velocidade activado no volante.





Proposto é igualmente o controlo automático de temperatura automático com visor digital, cruise control com botões iluminados no volante e bancos dianteiros.

Já o novo ecrã multimédia de oito polegadas, ao centro do tabliê, é suficiente, por si só, para dar um ambiente mais moderno ao interior sóbrio do Duster.

A somar ao equipamento de áudio Plug & Music está o Media Display, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. O Media Nav é enriquecido com sistema de navegação e conectividade sem fios.

A versão de tracção integral com qualquer um dos sistemas inclui um monitor 4x4 que envia vários tipos de informações para o ecrã central.

Neles são assinalados os ângulos e a inclinação lateral na condução em superfícies irregulares, e no uso dos dados para assistir os arranques em subida e controlar as descidas.





A bússola está agora disponível com o veículo parado, e o altímetro exibe a altitude numa parte do ecrã enquanto os dados de subida e descida é mostrado na outra, sendo avançado um registo resumido da viagem off-road.

O Duster está totalmente equipado em termos de ajudas de condução, com ESC de última geração, cruise control, detector de ponto cego, e câmara a 360° com apoio de estacionamento dianteiro e traseiro.

Motores revistos

As motorizações que equipam o Dacia Duster foram também revistas, tendo sido eliminado o bloco de 95 cv no campo do diesel.

Mantém-se apenas o dCi de 115 cv, associado a uma caixa manual de seis velocidades, para as variantes de duas e quatro rodas motrizes.





Quanto às variantes a gasolina, a entrada na gama faz-se com o motor TCe de 90 cv, seguido pelo TCe de 130 e 150 cv para as versões de tracção dianteira.

As duas primeiras motorizações estão associadas uma transmissão manual de seis velocidades, enquanto a mais potente recebe uma caixa automática EDC de seis relações.

Para a variante com tracção integral é proposta apenas o bloco TCe de 150 cv com transmissão manual também de seis velocidades.

Do catálogo faz ainda parte o motor bifuel ECO-G de 100 cv, combinado com a mesma caixa manual, mas apenas para a variante de tracção dianteira.

O renovado Dacia Duster chega aos concessionários europeus já em Setembro, desconhecendo-se ainda os preços para o nosso país.

