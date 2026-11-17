Ainda nem três anos passaram sobre a estreia da mais recente geração do Duster, e já a Dacia prepara uma revitalização estética para dar mais vigor ao SUV.

A insígnia franco-romena ainda não deu notícias sobre essa evolução mas as ilustrações avançadas para o pedido de patente do desenho industrial já mostram os seus traços, como avança o portal L’Argus.

A área frontal deverá ganhar uma nova assinatura luminosa no interior dos conjuntos ópticos, que ficam separados por uma grelha com padrões menos geométricos em relação à actual.

Quer o pára-choques, quer as entradas de ar também vão ser redesenhados, tendo como pormenor destacado a secção superior em plástico preto sobre a grelha inferior em forma de favo de mel.

Tecto panorâmico em estreia

O detalhe em plástico nas portas dianteiras segue o mesmo desenho já presente no Dacia Bigster, enquanto atrás esperam-se novas ópticas com uma assinatura luminosa em forma de "E".

Uma larga faixa preta sobressai a meio da porta da bagageira enquanto o pára-choques, totalmente reformulado na mesma cor, ganha uma moldura em tom contrastante para conferir um visual mais dinâmico.

Há também novas jantes, que deverão variar entre as 16 e 18 polegadas, e novas tonalidades que até poderão incluir, pela primeira vez, uma opção bicromática e um tejadilho panorâmico.

Texto: P.R.S.

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