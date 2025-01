Dacia Duster é agora um Redust com mais músculo

O novíssimo Dacia Duster é um dos crossovers mais acarinhados do momento, não apenas pelo preço mas também pela desenvoltura com que se porta dentro e fora da estrada.

Pois para quem quiser dar-lhe uma personalidade ainda mais vincada, a Carpoint propõe uma série de elementos para decorar o exterior a preceito.

A primeira mudança está no seu rebaptismo como Redust com uma insígnia própria da preparadora germânica, enquanto o reforço frontal em redor da grelha também foi devidamente alterado.

Somam-se os arcos das rodas mais musculados, em total sintonia com a volumosa entrada de ar sobre o capô, a que soma uma barra em LED sobre o tejadilho para fazer da noite um "dia luminoso".

Claro que todas estas evoluções não passam de cosmética já que mantêm-se de origem as motorizações e as afinações do chassis… mas quem passar pelo Redust na rua não o saberá!

