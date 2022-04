Dacia celebra 10 milhões de carros construídos

Um Dacia Duster Extreme, pintado em Urban Gray, marca os 10 milhões de veículos produzidos pela insígnia romena.

É uma história iniciada em 1968 quando da fábrica de Mioveni saiu o primeiro Dacia 1100 para, no ano seguinte, o Dacia 1300 ter dado origem a uma série de variantes.

Foi um dos modelos que caracterizou as estradas romenas ao longo de 35 anos, bem para lá do fim da "cortina de ferro" mantida sobre os países do leste europeu.

A aquisição da marca pelo grupo Renault, em 1999, abriu um novo capítulo na história da construtora, bem exemplificado no Dacia Logan lançado cinco anos mais tarde.

Em 2005, é aberta uma nova linha de produção na fábrica de Somaca, em Casablanca, Marrocos, confirmando a internacionalização da marca.

A expansão da sua gama automóvel obrigou a alargar a capacidade de produção, com a abertura de novas fábricas em Tânger (Marrocos), em 2012, e em Orão (Argélia), em 2016.

Em 2020, arrancou na fábrica chinesa de Shyian, na China, a produção do Spring, primeiro modelo 100% eléctrico da Dacia.

