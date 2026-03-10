Dacia Bigster é o vencedor do Carro do Ano 2026

Já está atribuído do título Carro do Ano: o Dacia Bigster sucedeu esta terça-feira ao Citroën C3 como vencedor da edição de 2026 ao reunir a maioria dos votos do painel de 15 jurados.

O topo de gama da marca franco-romena conquistou também a classe SUV Compacto do Ano com a versão Hybrid-G 150 4x4 e o prémio Tecnologia e Inovação da sua motorização.

A edição deste ano contou com 92 candidaturas automóveis divididos por oito classes – Citadino, Design, Desportivo/Lazer, Eléctrico, Familiar, Híbrido Plug-In, SUV Compacto (inclui crossovers) e Grande SUV, sendo 28 deles candidatos à conquista do título Carro do Ano.

Os jurados, em representação dos principais órgãos de comunicação social do país, incluindo o Correio da Manhã e o Record, realizaram, ao longo dos últimos meses, testes dinâmicos com os diferentes modelos a concurso.

Sob análise estiveram a estética, desempenho, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Vencedores das classes

» Citadino do Ano – Fiat Grande Panda La Prima

» Design do Ano – Alfa Romeo 33 Stradale

» Desportivo / Lazer do Ano – Alpine A290 GTS

» Eléctrico do Ano – Mazda 6e 5HB 245cv Long Range Takumi Plus

» Familiar do Ano – Citroën ë-C5 Aircross Max

» Híbrido Plug-In do Ano – Leapmotor C10 REEV Design

» SUV Compacto do Ano – Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4

» Grande SUV do Ano – Xpeng G9 Performance

Prémio Tecnologia e Inovação

A organização voltou a seleccionar um conjunto de dispositivos inovadores e tecnologicamente avançados que beneficiam directamente a condução e o condutor.

As diferentes candidaturas foram apreciadas e votadas pelos jurados em simultâneo com a votação final.

O vencedor da edição deste ano é o Dacia Hybrid-G 150 4x4 pela nova motorização que o equipa.

O SUV combina um motor micro híbrido de 1.2 litros e 48 volts com 140 cv no eixo dianteiro, apoaido por um propulsor eléctrico de 31 cv no eixo traseiro.

Com uma potência combinada de 150 cv, é o primeiro sistema no mercado a combinar uma solução híbrida, bifuel GPL e tracção integral.

Esta combinação resulta numa redução de consumo de 10%, e maior economia graças à utilização de um depósito de GPL e outro de gasolina.

Personalidade do Ano

A comissão executiva do Seguro Directo Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2026 decidiu atribuir o prémio de Personalidade do Ano a Teresa Lameiras.

Com uma carreira marcante no sector automóvel iniciada em 1989, foi em 2003 que assumiu as rédeas do Marketing e Comunicação da Seat em Portugal.

Disruptiva e empreendedora, elevou a imagem da Seat com a associação da marca a eventos como os Globos de Ouro e várias iniciativas em parceria com a revista Caras.

Ao longo de quase 20 anos, os números da Seat em Portugal mostram bem o sucesso dessa estratégia de Marketing e Comunicação.

Foi também a responsável pelo lançamento da marca Cupra para entre 2021 e 2025 assumir a direcção de comunicação e marca do grupo SIVA/PHS.

