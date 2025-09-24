Dacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-Road

Depois do Duster, é a vez do Dacia Bigster receber o "tratamento" Redust da Carpoint para ganhar um visual desportivo ainda mais apetecível sem perder a sua postura de carro para toda a família.

O SUV ganha um kit de carroçaria composto por uma larga entrada de ar sobre o capô, "extensores" de guarda-lamas com 40 mm fixados nos arcos das rodas, asa traseira superior e saias laterais em plástico.

A dar o toque mais robusto estão jantes em liga leve de 20 polegadas e luzes de nevoeiro LED, sem esquecer os muitos adesivos colados à chapa a dar-lhe uma forte presença na estrada ou fora dela.

Percebe-se que a transformação é mais estética do que mecânica mas nem por isso a preparadora germânica deixa de propor opcionalmente um novo sistema de escape com duas saídas ao centro.

Embora nada no motor tenha sido mexido, o chassis da variante Redust Off-Road ganhou uma suspensão coilover rebaixada associada a um kit de elevação, e jantes em liga leve de 16 polegadas para pneus "todo o terreno".

Os vários acessórios aerodinâmicos conferem ao SUV um estilo bem agressivo, reforçado pelo rack do tejadilho com luzes LED auxiliares e pelos estribos nas portas, sem esquecer as protecções inferiores da carroçaria.

Quanto ao Redust Sport, recebe uma suspensão coilover rebaixada para uma condução mais precisa, acessórios desportivos na área frontal e novas jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas.

As mudanças no habitáculo resumem-se ao redesenho dos estofos e dos revestimentos com cores vivas para dar um toque mais alegre e dinâmico a bordo.

Ainda não há preços para o Bigster Redust Sport mas o Redust Off-Road é proposto na Alemanha a partir de 36.290 euros tendo como o acabamento Extreme e a motorização 1.2 TCe micro híbrida de 130 cv com tracção integral.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?