 Pesquisa
Actualidade

Dacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-Road

14.43h
 
 
Dacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-Road
Dacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-RoadDacia Bigster transfigurado em Redust Sport e Redust Off-Road

Depois do Duster, é a vez do Dacia Bigster receber o "tratamento" Redust da Carpoint para ganhar um visual desportivo ainda mais apetecível sem perder a sua postura de carro para toda a família. 

O SUV ganha um kit de carroçaria composto por uma larga entrada de ar sobre o capô, "extensores" de guarda-lamas com 40 mm fixados nos arcos das rodas, asa traseira superior e saias laterais em plástico. 

A dar o toque mais robusto estão jantes em liga leve de 20 polegadas e luzes de nevoeiro LED, sem esquecer os muitos adesivos colados à chapa a dar-lhe uma forte presença na estrada ou fora dela. 

Percebe-se que a transformação é mais estética do que mecânica mas nem por isso a preparadora germânica deixa de propor opcionalmente um novo sistema de escape com duas saídas ao centro. 

Embora nada no motor tenha sido mexido, o chassis da variante Redust Off-Road ganhou uma suspensão coilover rebaixada associada a um kit de elevação, e jantes em liga leve de 16 polegadas para pneus "todo o terreno". 

Os vários acessórios aerodinâmicos conferem ao SUV um estilo bem agressivo, reforçado pelo rack do tejadilho com luzes LED auxiliares e pelos estribos nas portas, sem esquecer as protecções inferiores da carroçaria. 

Quanto ao Redust Sport, recebe uma suspensão coilover rebaixada para uma condução mais precisa, acessórios desportivos na área frontal e novas jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas. 

As mudanças no habitáculo resumem-se ao redesenho dos estofos e dos revestimentos com cores vivas para dar um toque mais alegre e dinâmico a bordo. 

Ainda não há preços para o Bigster Redust Sport mas o Redust Off-Road é proposto na Alemanha a partir de 36.290 euros tendo como o acabamento Extreme e a motorização 1.2 TCe micro híbrida de 130 cv com tracção integral. 

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

DaciaDacia BigsterRedustCarpoint
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
comentário mais votado
Pedro Silva   13:38 - 27-01-2023
Para completar o quadro de anormalidades, atentem na matrícula...
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Kia K4 vai suceder ao Ceed em forma de 'shooting brake'

Kia K4 vai suceder ao Ceed em forma de 'shooting brake'

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Aion V dá tiro de partida à gama eléctrica da chinesa GAC

Le Défilé Renault - The Catwalk eleva a arte automóvel em modo 'pop'

Le Défilé Renault - The Catwalk eleva a arte automóvel em modo 'pop'

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.