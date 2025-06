Dacia Bigster micro híbrido bifuel já tem reservas abertas

Os preços já estavam definidos desde Janeiro mas faltava ainda a abertura das encomendas: o Dacia Bigster mild hybrid-G 140 com tecnologia de 48 volts abriu esta segunda-feira as reservas.

O sistema motriz é apoiado por um motor turbo de 1.2 litros e três 3 cilindros a gasolina ou a GPL, aliado a um propulsor eléctrico e a uma bateria de 0,84 kWh, com os 140 cv e 230 Nm a serem passados às rodas dianteiras através duma caixa manual de seis relações.

Com os dois depósitos a assegurarem 50 litros de gasolina e outros tantos de gás de petróleo liquefeito, a autonomia pode chegar aos 1450 quilómetros.

E, com o depósito de GPL instalado sob o piso da bagageira, o espaço da bagageira assegura 609 litros de capacidade, como familiar que se assume, podendo chegar até aos 1.877 litros com os bancos traseiros rebatidos.

A entrada na gama do Dacia Bigster mild hybrid-G 140 faz-se a partir dos 24.250 euros para o acabamento Essential, subindo aos 25.250 no Expression; as variantes Extreme e Journey têm um preço de partida de 27.250 euros.

