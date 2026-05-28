CX-6e é o novo SUV eléctrico da Mazda; todos os preços da gama

Depois do Mazda6e, que foi votado Eléctrico do Ano na edição de 2026 do Troféu de Cristal / Carro do Ano no nosso país, a insígnia nipónica avança com a segunda proposta da actual estratégia de lançamento de modelos 100% electrificados.
Em causa está o novíssimo Mazda CX-6e, cujas pré-reservas tinham sido abertas em Fevereiro, para agora se conhecerem todos os preços da gama.
Sob o lema A Condução Eléctrica na Sua Forma Mais Artística, o SUV assume uma nova interpretação da linguagem estilística Kodo para o melhor equilíbrio entre versatilidade, dinamismo e concepção artesanal.
O resultado final é a combinação da filosofia japonesa com a tecnologia do parceiro chinês Changan Automobile, patente no visual cuidado e na ligação envolvente com o condutor.
Em termos mecânicos, o motor 100% eléctrico debita 190 kW (258 cv) e 290 Nm às rodas traseiras, tendo como suporte uma bateria LFP de 78 kWh para 484 quilómetros de autonomia, sendo recarregável a uns máximos 165 kW DC.
O Mazda Cx-6e tem já os preços definidos para os acabamentos Takumi e Takumi Plus, reforçado por uma campanha de desconto de 3.444 euros, alinhada com a oferta de acessórios no valor de 615 euros, e 40 euros em cartão de carregamento.
|Acabamento
|Interiores
|Jantes
|Preço
|Takumi
|Black Trim
|19 polegadas
|Desde 41.544 euros
|Takumi
|Warm Beige Trim
|19 polegadas
|Desde 41.544 euros
|Takumi
|Black Trim
|21 polegadas (Pack Alloy Black Silver)
|Desde 42.744 euros
|Takumi
|Warm Beige Trim
|21 polegadas (Pack Alloy Black Silver)
|Desde 42.744 euros
|Takumi Plus
|x x x x x x x
|21 polegadas
|Desde 44.544 euros
Texto: P.R.S.
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