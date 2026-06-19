Custom Cupra by ABT dá visual com mais raça a todos os León e Formentor

Como dar aos "básicos" Cupra León e Cupra Formentor de 150 cv estilos tão aguerridos que quase os colocam a par dos ferozes topo de gama assinados com a sigla VZ?

A solução passa pela montagem do novo kit de carroçaria que a construtora espanhola concebeu em colaboração com os especialistas de tuning da alemã ABT Sportsline.

Esta proposta muito especial foi revelada na quinta edição dos Cupra Performance Days, que aconteceu no último fim de semana no circuito austríaco Red Bull Ring, e estará disponível para montagem a partir de Setembro.

Do circuito para a estrada

Baptizado com um óbvio Custom Cupra by ABT, o pacote aerodinâmico leva o ADN desportivo dos León VZ TCR e Formentor VZ5 a todas as motorizações, incluindo aqueles dois modelos que dão entrada à gama.

Atente-se que esta personalização é puramente estética: não há qualquer aumento de potência ou reconfigurações do chassis mas apenas melhorias na aerodinâmica e na postura do Formentor e do León, nas suas variantes hatchback e Sportstourer.

O kit pode ser configurado no momento da compra de qualquer um dos modelos, ou adaptado e instalado nos carros que já estão em circulação através da rede de concessionários da marca.O Custom Cupra by ABT é o primeiro programa de personalização deste tipo desenvolvido "dentro de portas" pela divisão Cupra Racing Factory, e está devidamente homologado para ser "exibido" em vias públicas.

Inspirados no León VZ TCR…

A compor o kit de personalização derivado do León VZ TCR está o splitter frontal e as saias laterais devidamente "esculpidas" para acentuarem o perfil do Cupra León hatchback e Sportstourer.

Numa traseira mais assertiva destaca-se a asa a prolongar a linha do tejadilho, sem esquecer os winglets, as molduras C-Flap e o difusor redesenhado com elementos decorativos nas laterais.

Esta postura inspirada no mundo da competição é reforçada por jantes Custom em liga leve com 19 polegadas e "calçadas" com pneus de alto desempenho mais largos segundo as motorizações selecionadas.

… e no Formentor VZ5

Já o Cupra Formentor devidamente reconfigurado com aquele kit, reflecte o espírito mais rebelde do explosivo VZ5, logo patente à frente no splitter mais pronunciado e nas molduras das entradas de ar.

As laterais do SUV redobram o impacto visual com as moduras C-Flap e a asa superior a prolongar o tejadilho, com o conjunto a receber as mesmas jantes Custom de 19 polegadas que equipam o Cupra León.

Como naquele modelo, o lettering exclusivo ABT e os logótipos da insígnia espanhola em Dark Chrome sublinham a toda a exclusividade desta personalização.

Texto: P.R.S.

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