CUPRA UrbanRebel Concept já rola na pista

Afinal, o CUPRA UrbanRebel Concept "mexe-se" na estrada e apresenta acelerações emocionantes. Estreado em Setembro no salão automóvel de Munique, o protótipo é a base do futuro modelo urbano 100% eléctrico da marca espanhola.

O "carro de exposição" foi agora testado em pista por Werner Tietz, vice-presidente da divisão de investigação e desenvolvimento da marca.

Os dois motores eléctricos que o equipam, para uma potência máxima de 320 kW (435 cv), permitem-lhe cumprir em 3,2 segundos os zero aos 100 km/hora.

O CUPRA UrbanRebel Concept foi projectado para minimizar a resistência aerodinâmica, ao incluir grandes entradas e saídas de ar, a que se junta uma enorme asa traseira.

Esta concepção, num desportivo com quatro metros de comprimentos e apenas 1,44 metros de altura, dá-lhe uma forte aderência ao piso, com as curvas a serem feitas sem perda de estabilidade

"Com os ajustes únicos da CUPRA no chassis e na direcção, a condução é muito precisa, e é a inspiração para a produção em série", conclui Werner Tietz.

