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Cupra Tindaya será uma realidade mas nunca antes de 2028

11:17 - 28-05-2026
 
 
Cupra Tindaya será uma realidade mas nunca antes de 2028

Está confirmado: o Cupra Tindaya verá a luz do dia como modelo de produção, como avançou esta semana Markus Haupt, director geral da insígnia espanhola e da Seat.

Antes de embandeirar em arco, no entanto, convém sublinhar que irá demorar o seu tempo a chegar às estradas europeias mas, quando tal acontecer, irá assumir-se como o novo topo de gama da construtora, acima dos actuais Tavascan e Terramar.

Na entrevista dada à britânica Autocar, o responsável indicou que já está decidido que o Tindaya irá basear-se numa nova plataforma do grupo, ficando por saber se será apenas eléctrico ou se também irá acolher um grupo motriz híbrido plug-in.

A solução poderá ser a SSP que está ser desenvolvida pelo grupo Volkswagen, mas essa arquitectura tão aguardada não deverá ser uma realidade antes de 2028.

Texto: P.R.S.

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