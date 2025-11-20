Cupra Tindaya apura emoções ao volante

O Cupra Tindaya foi uma das estrelas em particular destaque no último salão automóvel de Munique pelas suas linhas fulgurantes mas é a bordo que se percebe como os novos elementos assumem o protagonismo.

O protótipo apresenta-se com um cockpit totalmente centrado no condutor através dum prisma de vidro que orquestra todas as emoções ao volante.

Baptizado como The Jewel, assume-se como uma interface sensorial que activa e interage com o desportivo, transformando a vida a bordo num espaço imersivo que amplifica as emoções ao máximo.

A Experiência Imersiva apresenta-se numa configuração minimalista, tendo a velocidade como única informação essencial no ecrã em frente ao condutor.

Na Experiência Rider é o ADN desportivo da Cupra a assumir o papel principal no Monitor+, posicionado acima do ecrã central e dedicado à exibição de informação mais técnica.

