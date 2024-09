Já está oficializado o novo Cupra Terramar, que poderá substituir em definitivo o Ateca mas agora com soluções motrizes que se alargam ao mundo híbrido.

Cupra Terramar só electrificado para devorar quilómetros em família

Revelado na terça-feira em Barcelona, durante a 37.ª edição da America’s Cup, o SUV segue o estilo já definido há dois anos pelo protótipo.

Com chegada prevista aos concessionários nacionais antes do final do ano, a gama arranca com uma versão especial dedicada à regata mais antiga do planeta, limitada a 1.337 exemplares.

Espírito desportivo assumido

A Cupra afirma que entra numa nova era com o novíssimo Terramar, pronta a disputar um dos segmentos mais aguerridos do mercado.

Com 4,52 metros de comprimento e 2,68 metros a separar ambos os eixos, assume o espírito desportivo que sempre definiu a marca separada em 2018 da Seat.

Essa ideia está patente numa dianteira em forma de "nariz de tubarão" com uma assinatura luminosa triangular à conta dos faróis com tecnologia Matrix LED Ultra.

Esse visual expressivo segue os mesmos pressupostos dos reestilizados Cupra León e Formentor, em perfeita harmonia com o desenho do Tavascan 100% eléctrico.

As proporções musculadas com que se apresenta estendem-se pelas laterais com curvas bem definidas, enquanto atrás sobressai o logótipo iluminado da marca na faixa luminosa que une os farolins.

À escolha estão nove cores para a carroçaria, incluindo as opções Century Bronze e Enceladus Gray foscos, sem esquecer o tom Dark Void inspirado na pintura em plasma do protótipo Cupra DarkRebel.

E, se dúvidas houvesse sobre o carácter desportivo do SUV, elas são rapidamente esclarecidas com as jantes em liga leve que vão de 18 a 20 polegadas segundo os níveis de acabamento.

Interior personalizado

O habitáculo ganhou uma personalidade muito própria, apoiada por uma estética específica para o tabliê debruado com apontamentos em cobre.

A instrumentação digital de 10,25 polegadas é acompanhada por um ecrã multimédia de 12,9 polegadas que beneficia do mais recente sistema de infoentretenimento do grupo Volkswagen.

Os bancos muito envolventes, forrados com materiais sustentáveis, são decorados com o logótipo da marca nos encostos de cabeça.

Apontado a famílias dinâmicas, a bagageira oferece apenas 400 litros de capacidade nos híbridos plug-in, crescendo até aos 508 litros no mild hybrid.

O equipamento está à altura do que se pede para um SUV com estas características, ao incluir um visor head-up e a condução semi-autonóma de nível 2, complementada por apoios evoluídos ao condutor.

Só soluções electrificadas

O Cupra Terramar é proposto no nosso país apenas com soluções híbridas plug-in e micro híbridas, com a entrada na gama a fazer-se com a versão 1.5 eTSI de 150 cv e 250 Nm.

Somam-se as opções eHybrid de nova geração, com a primeira a debitar 204 cv e 350 Nm, e a segunda, integrada na linha desportiva VZ, a propor 272 cv e 400 Nm.

A primeira proposta está associada a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações, com as outras duas a equiparem a mesma transmissão mas apenas com seis velocidades.

Nestas duas versões, o motor térmico TSI de 1.5 litros está associado a um propulsor eléctrico de 85 kW (116 cv) e a uma bateria com 25,7 kWh brutos para mais de 100 quilómetros de autonomia.

O acumulador é compatível com carregamentos rápidos até 50 kW em corrente contínua, ou até 11 kW em corrente alternada com o uso duma wallbox.

Chassis afinado ao ponto

Apontado a uma condução mais aguerrida, todas as versões do Terramar equipam uma suspensão desportiva com direcção progressiva.

Todavia, pode comportar a nova geração do controlo dinâmico do chassis (DCC) com amortecedores de dureza variável.

Diferentes modos de condução – Comfort, Performance e Individual, a que se junta o Cupra na variante VZ, estão adaptados a responderem aos "humores".

O sistema de estabilização lateral ESC pode ser ajustado no modo Sport em todos os grupos motopropulsores, podendo mesmo ser desligado na versão VZ de 272 cv.

E, para travagens mais eficazes, pode contar-se com travões Akebono de alto desempenho, com as pinças de seis pistões a unirem-se aos discos perfurados com 375 mm de diâmetro.

Série especial com detalhes exclusivos

Lançado durante o decorrer da America’s Cup em Barcelona, o Terramar VZ 1.5 eHybrid de 272 cv ganha uma edição especial a preceito com a mesma designação da regata.

Limitada a 1.337 unidades, cada exemplar é pintado na cor Enceladus Gray fosco com o logótipo da prova gravada a laser nos pilares.

No interior, o revestimento em pele Moonslate é combinado com detalhes em preto, com os bancos do tipo baquet a realçarem a exclusividade desta edição limitada.

O Cupra Terramar tem chegada prevista aos concessionários nacionais no último trimestre deste ano mas os preços de cada versão estão ainda por definir.

