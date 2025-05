Cupra Tavascan mais emotivo com novos equipamentos

É um dos SUV eléctricos mais distintos do momento e nada melhor para realçar as suas qualidades do que somar-lhe novos equipamentos e funcionalidades tecnológicas.

O Cupra Tavascan soma a nova pintura Century Bronze baça à sua oferta cromática, uma opção muito expressiva que, nas palavras da insígnia espanhola, enfatiza as suas proporções atléticas na estrada.

Novidade é também o volante com materiais sem origem animal, equipamento que reforça as opções para decorar o habitáculo com revestimentos em têxtil ou em Dinamica.

Ser um 100% eléctrico não significa que o silêncio a bordo seja absoluto: essa é a filosofia por trás da nova assinatura sonora ativável nos modos Cupra e Performance que todas as variantes passam a integrar de série.

A solução foi concebida para adaptar-se ao temperamento do SUV e reforçar as sensações do condutor face à aceleração e à velocidade.

O Cupra Tavascan é assumido pela construtora como o primeiro "herói" duma nova era eléctrica, apoiado num visual musculado e num interior tecnológico.

Proposto com 286 cv passados às rodas traseiras estão os acabamentos Endurance, Adrenaline e Extreme, qualquer um deles equipado com uma bateria de 82 kWh brutos para uma autonomia até aos 568 quilómetros.

Capaz de acelerar até aos 100 km/hora em 6,8 segundos para uma velocidade máxima de 180 km/hora, estes números apenas são suplantados pelo Tavascan VZ.

Os dois motores com 250 kW (340 cv) e 679 Nm passados às quatro rodas levam o SUV em 5,5 segundos aos 100 km/hora, bastando-lhe 2,4 segundos para chegar aos 50 km/hora.

A mesma bateria anuncia uma autonomia até 520 quilómetros, sendo recarregável até 80% em 30 minutos a 135 kW, como acontece nas variantes de tracção traseira.

