Ainda o Raval está a dar os primeiros passos e já a Cupra alarga a gama com uma variante Plus de 99 kW (135 cv) e 264 Nm, com a bateria LFP de 38,5 kWh a "prometer" até 328 quilómetros combinados.

Cupra Raval ganha versão Plus de 135 cv com 328 km eléctricos

O recarregamento pode fazer-se a 11 kW em corrente alternada, ou a 88 kW em corrente contínua, bastando 23 minutos neste caso para fazê-lo de dez a 80% da capacidade do acumulador.

Com um preço de partida de 29.000 euros, a complementar esta proposta estão os pacotes de equipamento Edge, Drive e Light & Sound.

Discoteca a bordo

O Edge inclui o carregador de telemóveis por indução a 15 watts, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), e sistema de acesso sem chave Kessy Advanced.

Apontado à segurança e desempenho está o Drive, composto pelo Travel Assist 3.0 para o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa de rodagem e o Remote Park Assist para controlar o estacionamento através do telemóvel.

Este pacote é completado pelo sistema Top View, composto por câmaras dianteiras, traseiras e laterais para uma visão do Raval a 360 graus.

Já o equipamento Light & Sound inclui um sistema de som Sennheiser de 12 altifalantes, iluminação ambiente no painel de instrumentos e projecções no habitáculo, e o Smartlight 2.0.

Texto: P.R.S.

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