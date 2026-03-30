 Pesquisa
Tome Nota

Cupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP Buckets

19:25 - 30-03-2026
 
 
Cupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP Buckets
Cupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP BucketsCupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP Buckets
Cupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP Buckets

Apenas a dez dias da estreia oficial, a Cupra vai revelando a pouco e pouco os segredos que irão definir o Raval. O primeiro destaque é dado aos bancos CUP Bucket, enquanto se espera a revelação completa do compacto eléctrico.

Cupra Raval descobre-se aos poucos: veja como são forrados os CUP Buckets

Pela primeira vez na indústria automóvel, de acordo com a insígnia espanhola, um revestimento de banco é totalmente produzido com tecnologia de tricotagem 3D numa única peça contínua e sem desperdício de material.

Esta abordagem já tinha sido feita noutros modelos da Cupra, para no Raval elevar-se a um novo patamar ao conceber uma peça ao milímetro para ajustar-se ao banco como se fosse uma luva.

"Trata-se dum processo inédito no qual tivemos de aprender a implementar o nosso design através dum conceito de fabrico completamente diferente", explica Francesca Sangalli, responsável pela divisão Colour & Trim Concept & Strategy.

O processo está concentrado na Tesca como único fornecedor para eliminar barreiras e custos, com a fabricante a interpretar o design da Cupra e adaptá-lo ao software que permitirá a tricotagem e os elementos para fixar o revestimento.

"O resultado é uma peça única que se ajusta perfeitamente ao banco CUP Bucket do Raval", explicam os representantes da Tesca, tendo como matéria-prima plásticos reciclados recolhidos no Mar Mediterrâneo.

O resultado final é "um banco totalmente diferente, com um desenho desportivo no qual ousámos mais do que nunca graças à maneira como é produzido", acrescenta Francesca Sangalli.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

CupraCupra Ravaleléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Xpeng P7+ tem tudo para seduzir; pré-reservas já abriram

Xpeng P7+ tem tudo para seduzir; pré-reservas já abriram

Kia EV2 acelera em Lisboa: pequeno no tamanho, prático no dia a dia

Kia EV2 acelera em Lisboa: pequeno no tamanho, prático no dia a dia

Pelo gozo da condução desportiva: Alpine A390 abre encomendas

Pelo gozo da condução desportiva: Alpine A390 abre encomendas

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.