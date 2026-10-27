Cupra Performance Days liberta boas emoções no Estoril

Como se exalta a mecânica e a potência dos desportivos mais poderosos da Cupra? Uma das soluções passa por testá-las num circuito de competição… e em boa hora a insígnia espanhola o fez no último sábado.

Pensado para proporcionar uma experiência imersiva no universo da marca, o Cupra Performance Days juntou dezenas de fãs para testarem a sua destreza ao volante na pista do Autódromo do Estoril.

À sua espera estavam as versões VZ mais artilhadas das linhas eléctricas e híbridas plug-in da construtora, como são exemplo o novíssimo Raval, e os reconhecidos Terramar, León, Tavascan, Formentor e Born.

Para além deste Cupra on Track, os participantes puderam experimentar no paddock do circuito diferentes atividades para explorar as várias dimensões do desempenho automóvel da marca.

O Drag Cupra privilegiou o poder de aceleração e de travagem em linha recta, enquanto o Cupra Head to Head, cronometrou a perícia dos condutores para não deixarem fugir a bola de ténis que ia numa taça sobre o capô.

Mais difícil foi os "pilotos" saírem-se bem do Cupra on Ice, um exercício de condução que simula situações de derrapagem em piso escorregadio.

Claro que o Cupra on Track era a actividade que mais emoção despertava: três voltas à pista para testar todas as capacidades dos desportivos, mesmo se as ultrapassagens estivem proibidas.

"Os Cupra Performance Days representam aquilo que queremos que a Cupra seja: uma marca que se vive e se sente", sublinhou David Albós, director-geral da Seat e Cupra em Portugal.

Depois do Autódromo do Estoril, o evento ruma a Braga para, a 7 de Novembro, oferecer as melhores emoções no Circuito Vasco Sameiro.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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