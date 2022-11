Cupra junta-se às corridas Scalextric com e-Racer eléctrico

A Cupra acaba de entrar nas corridas de slots cars com a Scalextric Team Cupra.

A nova edição conta com dois veículos icónicos da marca desportiva espanhola, sendo uma das estrelas a miniatura do e-Racer eléctrico do campeonato ETCR.

Em destaque nesta parceria está a aplicação Scalextric Advance, para o "condutor" ter ainda maior controlo nas corridas.

O Scalextric Advance Team Cupra usa a conectividade do telemóvel e do tablet para um maior desempenho na sensibilidade e no controlo do carro durante a corrida, através dos comandos sem fios.

Os utilizadores podem usar a aplicação para configurar os carros e as corridas com as pistas Bluetooth.

Desta forma, consegue-se aumentar o ritmo nas ultrapassagens ou nas mudanças de faixa.

Até nove carros podem estar em pista ao mesmo tempo, com a aplicação a registar as posições e os tempos por volta, dando à corrida um tom mais realista.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?