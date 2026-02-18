Cupra: gama híbrida 'plug-in' em campanha Performance

A Cupra tem em curso uma nova campanha para o mercado empresarial: baptizada como Performance, a acção promocional realça as qualidades da sua gama híbrida plug-in para autonomias a baterem nos 130 quilómetros.

Sob o lema Nem é Preciso Atestar, que destaca os ganhos em eficiência operacional, em causa estão as variantes eHybrid de 204 cv e 350 Nm dos modelos León Sportstourer, Formentor e Terramar.

O León Sportstourer ganha o pacote Edge com portão elétrico da bagageira com pedal virtual, iluminação ambiente, alarme, câmara traseira e sistema "mãos-livres" Kessy Advanced de abertura de portas e arranque.

O Formentor soma ao mesmo pacote as jantes Sandstorm em liga leve com 19 polegadas, enquanto o Terramar ganha faróis LED Matrix Ultra, e bancos Dinamica aquecidos com memória e regulação eléctrica.

Porta eléctrica da bagageira com pedal virtual, alarme, iluminação ambiente LED, sistema Kessy Advanced, jantes maquinadas Hadron em liga leve com 20’ polegadas, e cabo de carregamento Modo 3 completam a oferta.

Quanto a preços, os León Sportstourer eHybrid e Formentor eHybrid são propostos por 32.000 euros + IVA, com o Terramar eHybrid a custar 35.500 euros + IVA.

