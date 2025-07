Cupra Formentor e Cupra León estão mais luminosos

Há novidades para o Cupra Formentor e o Cupra León, sem esquecer a carrinha León Sportstourer : os três modelos ganham a opção cromática Dark Void, ao mesmo tempo que são introduzidos na gama os faróis Matrix LED Ultra.

As ópticas integram 25.000 píxeis na sua estrutura para realçarem a assinatura luminosa com três triângulos, com os "máximos" sem encandeamento a adaptarem-se automaticamente ao trânsito contrário sem comprometer a visibilidade.

Já a iluminação dinâmica dos "médios" define de forma mais nítida as faixas de rodagem para uma condução nocturna mais segura e precisa.

A reforçar a segurança está a introdução do assistente de trânsito cruzado frontal, apoiado por sensores de radar capazes de detectarem veículos a cruzarem-se com a trajetória do automóvel a baixas velocidades.

Além do condutor ser alertado por vias acústica e visual até aos 30 km/hora, se necessário também pode aplicar travagem de emergência até aos 10 km/hora.

As três soluções são propostas como equipamentos opcionais para os Cupra Formentor, León e León Sportstourer já neste mês de Julho.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?