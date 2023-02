Quarta-feira foi marcada por duas datas festivas para a Cupra: a insígnia espanhola cumpriu cinco anos de vida e a City Garage de Lisboa festejou o primeiro aniversário.

Cupra faz cinco anos e City Garage de Lisboa celebra primeiro aniversário

O sucesso da marca espanhola é evidenciado, no nosso país, pela triplicação dos seus números de vendas.

Em 2022, foram vendidos 1626 veículos, sendo eléctricos um em cada quatro, para uma quota de 1,04% no mercado nacional.

A Cupra City Garage de Lisboa tem tido um importante papel para a notoriedade da marca.

Mais do que uma loja, onde foram vendidas 106 unidades, é também um centro cultural diferenciador na Baixa lisboeta por onde passaram 5.000 pessoas.

No espaço já foram realizados 27 eventos em áreas tão diferenciadas como a cultura, gastronomia e lifestyle, mas quase sempre com artistas portugueses.

"A Cupra City Garage tem um significado especial para nós", destaca Pedro Fondevilla, director geral da Cupra Portugal.

"Comprova que a nossa marca já tem um lugar no mercado português e que as pessoas se identificam com a nossa tribo".

