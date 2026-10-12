O salão automóvel de Paris marca a estreia da Cupra no certame francês, e nada melhor do que fazê-lo com um Raval devidamente personalizado para o efeito.

Cupra estreia-se no salão de Paris com Raval ''trabalhado'' pela ABT

O hatchback eléctrico é o exemplar mais recente a "entrar" no programa Custom Cupra by ABT, depois do sucesso imprimido aos Cupra Formentor e Cupra León.

Inspirado no ADN do protótipo UrbanRebel, este pacote transpõe elementos de estilo do universo da competição numa configuração concebida para condutores que procuram uma expressão mais individual e distintiva.

Visual mais pujante

O divisor e o difusor, assim como as saias laterais, dão ao Raval uma aparência mais "colada" ao asfalto, enquanto o spoiler e os vários apêndices aerodinâmicos realçam as suas proporções inspiradas na competição.

As jantes exclusivas de 19 polegadas em liga leve, com acabamento Sport Black Matt, as inscrições ABT, os logótipos Cupra em Dark Chrome, e os detalhes interiores específicos completam a oferta de personalização.

Produzido pela Cupra Racing Factory, o pacote Custom Cupra by ABT pode ser configurado no portal nacional da marca no final de Novembro, para depois ser instalado de origem nas versões mais potentes do desportivo.

Novo monolugar para a Fórmula E

Entretanto, a insígnia espanhola aproveitou o evento gaulês para revelar o novíssimo Cupra Kiro GEN4 com que irá participar no Mundial de Fórmula E da próxima temporada.

Tão rápido como justificam os menos de dois segundos dos zero aos 100 km/hora, para uns máximos 335 km/hora, o monolugar com tracção integral é a geração mais potente e tecnologicamente avançada na história da competição.

Em plano de evidência está ainda o Tindaya Showcar, naquela que é a visão arrojada da Cupra para o futuro, tendo na sua génese a ligação entre o automóvel e o condutor para o maior prazer ao volante.

Texto: P.R.S.

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