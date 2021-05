CUPRA e Seat no ECAR Show em Lisboa

CUPRA e Seat são mais duas das marcas que vão estar presentes este fim-de-semana no ECAR Show 2021, no Arco do Cego, em Lisboa.

Entre sexta-feira e domingo, vão estar expostos no 3º Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, as versões e-Hybrid dos CUPRA León Sportstourer e Formentor, este último votado o Desportivo do Ano.

Já a Seat vai levar à exposição os León de cinco portas e Sportstourer e-Hybrid, com o primeiro a ter sido votado, em 2021, o Carro do Ano/Troféu de Cristal e Melhor Híbrido do Ano.

Ambas as marcas irão ter os quatros modelos para test drives para os visitantes do ECAR Show 2021.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?