Cupra e Seat cada vez mais diferentes

Serão cada vez menos partilhados e mais diferenciados os modelos da Seat e da Cupra. Quem o diz é Richard Harrison, director executivo de ambas as insígnias do grupo Vokswagen no Reino Unido em entrevista ao portal britânico Autocar.

"Ajuda a esclarecer o que é Cupra" com produtos específicos, explica o responsável, face ao sucesso que o Formentor tem conseguido no mercado.

A marca nasceu focada em variantes mais desportivas dos modelos Seat mas, face ao sucesso do Formentor, a aposta passa agora por uma maior diferenciação.

Significa que, num futuro próximo, irá afirmar-se no mercado mais próxima do segmento premium, enquanto a Seat continuará focada em valor.

Propostas 100% eléctricas como o Born e o Tavascan serão lançado em exclusivo com o símbolo da Cupra. Fica por saber se o modelo de produção que irá sair do protótipo UrbanRebel será lançado pelas duas insígnias.

Até ao momento, os dois únicos modelos partilhados pela Cupra e Seat são o León, nas variantes hatchback e Sportourer, e o SUV Ateca.

Contudo, a maior diferenciação pode ultrapassar o redesenho das carroçarias e as bases mecânicas para as futuras gerações desses modelos.

Assegurado está a partilha das mesmas plataformas e componentes do grupo mas com diferenças que são patentes em modelos com os novos Volkswagen Golf e Audi A3.

Se a Cupra está a apontar para uma maior sofisticação dos seus modelos, a Seat está a expandir-se em outros segmentos com a submarca MO, que já oferece scooters eléctricas.

