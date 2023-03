Cupra e Rosalía cantam nova versão de 'Abcdefg'

A Cupra está definitivamente lançada no mundo da música: a marca desportiva espanhola aliou-se a Rosalía numa reinterpretação da canção Abcdefg.

A colaboração estreou no domingo no canal streaming Twitch durante o intervalo da partida final da King’s League.

O vídeo conta com as aparições de embaixadores da Cupra como o actor Daniel Brühl, os jogadores Alexia Putellas, Ansu Fati, e Marc ter Stegen do Barcelona, a piloto Klara Andersson e a jogadora de padel Ariana Sánchez.

Em destaque estão igualmente os "heróis" da marca para a nova era eléctrica, como os UrbanRebel Concept, Tavascan e Terramar.

Sobre a colaboração na campanha, o director de operações afirmou que a Cupra e Rosalía partilham a mesma mentalidade e reconhecimento internacional.

"São referências culturais para as novas gerações que estão interessadas nos aspectos não convencionais da vida", sublinhou Sven Schuwirth.

A nova colaboração faz parte de uma campanha conjunta onde é destacada o que a marca espanhola representa de A a Z.

Lançada há poucos dias nas ruas de Madrid, Barcelona e Cidade do México, os cartazes e outdoors incluem o contacto para os passantes enviarem uma mensagem WhatsApp para receberem pequenos clips da música de Rosalía.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?