Cupra City Garage estreia exposição de Rueffa em Lisboa

Rueffa estreia na sexta-feira a galeria de exposições da Cupra City Garage, que abriu em Lisboa, na Rua do Ouro, em Fevereiro passado.

A artista plástica inaugura o ciclo de exposições de arte daquele espaço, a um ritmo mensal, e sempre com autores nacionais nesta primeira fase.

Nascida há 36 anos em Lisboa, Rueffa desenvolve um vocabulário estético composto por uma contiguidade de técnicas.

A exposição parte de uma visão conjunta de linhas, design, conceito e atemporalidade da artista, num novo estatuto cultural da Neo Pop Art.

No centro do seu trabalho está a conjugação de materiais contemporâneos como poliestireno, resinas poliéster, fibra de vidro e outros materiais de suporte industrial.

"A Rua Áurea, 64 não é ouro, mas reflecte... É a atmosfera entre a sofisticação e o design, entre a tecnologia e as artes", explica Rueffa.

"À sua sofisticação aplico a minha visão prismática do meu legado artístico, agora revisitado com todos os contornos que satisfaz cada um até ao último suspiro".

