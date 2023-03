Cupra City Garage de Lisboa abre portas ao poder feminino

A Cupra City Garage de Lisboa garante mais um mês impulsionado pelas artes portuguesas no feminino.

Na terça-feira, o espaço será o palco de conversas sobre o empoderamento feminino e os desafios que as mulheres enfrentam nas suas carreiras.

Sob o tema Mulheres que Aceleram a Carreira, no Woman Empowerment Talk by Executiva estarão Viktoria Kaufmann, directora da SIVA|PHS, e Carla Rebelo, chefe global de recrutamento permanente da Adecco.

Ambas irão falar sobre o fio condutor das suas carreiras e os desafios que têm enfrentado, explicando o que foi fundamental para serem líderes de sucesso.

Até 20 de Março mantém-se a exposição Momentum de Ana Wever, enquanto o Forza Horizon 5 se estreia na Cupra City Garage.

Entre 16 e 31 de Março, os adeptos dos videojogos poderão experimentar as melhores pistas de corrida ao volante do UrbanRebel Racing Concept.

No dia 23 acontece um workshop de fotografia com o espanhol Pau Storch, radicado no nosso país há 25 anos.

O fotógrafo é reconhecido pela sua experiência na fusão do software e da imagem na indústria digital.

