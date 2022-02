Cupra Born voa sobre os Alpes suíços

O Cupra Born volta a surpreender ao "voar" sobre os Alpes suíços até aterrar no cume do monte Mittelallalin, a 3.456 metros acima do nível do mar.

Claro que o "eléctrico" não o fez sozinho; para esse feito, contou com a ajuda de um helicóptero. Dois meses de preparação foram necessários para este desafio invulgar perante condições atmosféricas adversas.

A execução envolveu uma equipa de cinco especialistas e o Super Puma AS 332, um dos maiores e mais poderosos helicópteros do momento.

A aeronave "apanhou" o Cupra Born na aldeia suíça de Saas-Almagell e levou-o durante dez quilómetros entre os picos da cadeia montanhosa.

Chegados à estância de esqui de Saas-Fee, p piloto executou uma manobra extremamente complicada para deixar o carro em cima da plataforma.

Em terra, uma equipa dos caminhos-de-ferro de Saas-Free ajudou a colocar o Born sobre a plataforma.

