Nada como revitalizar o Cupra Born de maneira profunda com um estilo ainda mais agressivo, acompanhado de novas motorizações maior autonomia, sem esquecer tecnologias mais evoluídas e uma melhor ergonomia a bordo.

Cupra Born mais feroz e tecnológico alarga autonomia aos 600 km

Estreado esta quinta-feira, o compacto eléctrico adopta os três triângulos como principal característica estética nas ópticas LED atrás e à frente, com estas a poderem ser LED Matrix em opção.

A chegada aos concessionários europeus está prevista para este Verão mas desconhecem-se os preços da gama, assim como a abertura das encomendas.

Porte distinto

Com um visual bem mais agressivo do que o antecessor, o renovado Cupra Born assume um novo pára-choques a agrupar as entradas de ar com contornos mais pronunciados em redor da grelha inferior.

A traseira segue a mesma filosofia estética, com o difusor ampliado a estar dividido em duas secções, mas sem deixar que o olhar se distraia ao apreciar o símbolo iluminado da marca na barra luminosa que atravessa a porta da bagageira.

Somam-se os detalhes em cobre nos contornos da carroçaria, que ganham particular relevo nas novas jantes de 19 e 20 polegadas, com as de menor diâmetro a poderem equipar pneus mais largos com 235 mm em vez dos anteriores 215 mm.

Todas estas evoluções "obrigaram" o hatchback a crescer mais 12 mm, para quase 4,34 metros de comprimento, mantendo-se os 1,81 de largura e 1,54 metros de altura, enquanto o porta-bagagens continua a ter os mesmos 385 litros.

Interior mais refinado

A Cupra tinha "prometido" a bordo uma qualidade mais refinada com materiais mais atraentes, mesmo que sejam reciclados, e uma ergonomia simplificada com a reintrodução dos botões físicos no volante.

Todavia, a construção do compacto na plataforma MEB "obriga" a que a maioria dos controlos ainda tenham de ser acedidos no ecrã multimédia de 12,9 polegadas mas com atalhos para controlar a climatização e o volume do rádio.

Destacam-se igualmente o novo sistema de infoentretenimento baseado em Android e, principalmente, a evolução de 5,3 para 10,25 polegadas a diagonal do painel de instrumentos.

O sistema de som também evoluiu com a tecnologia Contrabass da Sennheiser, enquanto a nova assinatura sonora Interior Sound reforça a ligação entre condutor e carro nos modos de condução Performance e Cupra.

E depois é o envolvimento que dão os bancos baquet de série ao condutor e acompanhante, que no Cupra VZ podem ser substituídos opcionalmente pelos CUPBucket.

Três potências à escolha

As motorizações que acompanham o Cupra Born foram quase todas revistas, com a principal novidade a ser a descontinuação do propulsor de 150 kW (204 cv) e 265 Nm, e da bateria de 63 kWh brutos.

A entrada na gama faz-se com a versão Plus, equipada com um propulsor de 140 kW (190 cv) aliado a uma bateria NMC de 58 kWh para 450 quilómetros mas sem que tenha sido indicada a potência de carregamento em corrente contínua.

As variantes mais poderosas equipam acumuladores de 79 kWh líquidos para distâncias até 600 quilómetros, recarregáveis de dez a 80% abaixo dos 30 minutos desde que sejam feitas a 185 kW DC.

Ambos equipados com o sistema Launch Control, o Endurance assume 170 kW (231 cv) e 310 Nm enquanto o topo de gama VZ será capaz de "libertar" 240 kW (326 cv) e 545 Nm para acelerar em 5,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

Range, Comfort, Performance, Individual e Cupra são os perfis de condução que modificam a resposta do motor, direcção e configuração da suspensão, com esta última a ter até 15 níveis de ajuste através do controlo dinâmico do chassis (DCC).

Em estreia está o modo One Pedal, apropriado para o trânsito citadino, e a travagem regenerativa regulável através das patilhas no volante nas duas variantes mais potentes.

Evolução nos assistentes

São vários os assistentes ao condutor que equipam o Born, logo patente na condução semi-autónoma Travel Assist 3.0 que passa a integrar dados baseados na "nuvem" para melhorar o controlo longitudinal.

O sistema reconhece lombas, sinais de trânsito, semáforos e passadeiras para peões, e reduz a velocidade antes das curvas ao trabalhar em conjunto com o Adaptive Cruise Control e a manutenção de faixa.

Sensores e câmaras a 360 graus, apoio ao estacionamento e outros sistemas de assistência também foram devidamente actualizados.

O renovado Cupra Born entra em produção já nesta Primavera na fábrica alemão de Zwickau, com quem irá partilhar a linha de montagem com o Volkswagen ID.3, e as encomendas deverão abrir já no Verão.

