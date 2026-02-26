Cupra Born actualizado quase a estrear: o que muda?

A atenção está apontada à estreia para breve do novo Raval mas a Cupra não deixa cair o Born no esquecimento ao evolui-lo para a linguagem estética e tecnológica que actualmente define o ADN da insígnia espanhola.

Com estreia agendada para a próxima quinta-feira, a primeira imagem oficial exibe novas ópticas traseiras em formato triangular e com o logótipo iluminado ao centro da porta da bagageira.

A bordo poder-se-á esperar uma interface revista para uma melhor ergonomia e uma conectividade optimizada, e que até poderá incluir um assistente inteligente baseado no ChatGPT, num habitáculo com maior percepção de qualidade.

As dimensões gerais deverão ser as mesmas do actual Cupra Born mas o "eléctrico" deverá assumir uma nova geração de baterias, que até poderão ser LFP, com maior densidade energética e melhor gestão térmica.

Também não se esperam grandes mudanças nas opções motrizes (204, 231 e 326 cv), mesmo se o carro possa evoluir da plataforma MEB para a MEB+ do grupo Volkswagen, passando da tracção traseira para a dianteira.

