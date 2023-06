Cupra Ateca renova visual desportivo e ganha motor de 150 cv

Foi o SUV que deu início à aventura da Cupra no mundo automóvel mas, contra os 300 cv de potência originais da variante desportiva VZ, o Ateca recebe agora uma nova motorização com apenas 150 cv.

A debitá-los está um bloco turbo de 2.0 litros e quatro cilindros, associado a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Mesmo sendo menos potente, o seu impacto visual promete não deixar ninguém indiferente, como comprova o renovado difusor traseiro, a dar uma dinâmica suplementar ao seu visual musculado.

A bordo destacam-se os bancos Cupra Bucket, alinhados com o volante desportivo, que pode ser especificado com comandos satélite, e com as inserções das portas e as costuras nos característicos tons de cobre.

As encomendas abrem em Julho, embora não tenha sido avançado o preço para a nova versão do Cupra Ateca, com a entrada na linha de montagem a acontecer já neste terceiro trimestre.

De fora fica a variante de 190 cv que o mercado espanhol irá receber, com a mesma transmissão automática e tracção integral 4Drive.

