Cuidado para não partir: Bugatti Mistral 'Blanc Éternel' transfigura-se em porcelana

A Bugatti há muito que habituou a sua clientela milionária a realçar os seus hiper desportivos como se fossem autênticas obras de arte.

O W16 Mistral ‘Blanc Éternel’ é o mais recente exemplo saído do programa de personalização Sur Mesure onde é combinado o trabalho artesanal com o design digital, numa estética distinta com detalhes inéditos em porcelana.

Numa colaboração feliz com a berlinense Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM), esse material foi aplicado sobre uma carroçaria totalmente pintada em branco, apenas contrastada por linhas vincadas a preto.

A reinterpretação dos elementos estilísticos que inspiraram o Veyron Grand Sport L’Or Blanc há 15 anos resultaram num jogo de contrastes a preto e branco em componentes como a grelha ou os farolins cruzados em X.

Os motivos de estilo estendem-se ao habitáculo, com um padrão de linhas a percorrer bancos, painel de instrumentos, consola central e selector de marchas.

Sem esconder o seu ar frágil, uma certeza é que este W16 Mistral ‘Blanc Éternel’ deverá oferecer uma experiência de condução única, como acontece com os mais recentes hiper desportivos da Bugatti.

Texto: P.R.S

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