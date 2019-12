Cuidado A45 S AMG: Manhart criou BMW M140i com 435 cv!

O Mercedes-AMG A45 S é o "hat hatch" do momento, ou não tivesse o motor de quatro cilindros de produção mais potente do mundo, com uns impressionantes 421 cv de potência e 500 Nm de binário máximo. Com estes números à saída da fábrica, não há muitos adversários capazes de o desafiar, mas tudo isso muda com a ajuda de algumas preparadoras de tuning.

O exemplo mais recente chega-nos da Manhart, conhecida preparadora alemã, e tem por base o BMW M140i da geração anterior. Denominado MH1 400, este "monstro" foi totalmente modificado e passou a produzir 435 cv de potência e 644 Nm de binário máximo.

Para conseguir estes números a Manhart alterou a Unidade de Controlo de Motor (ECU) deste bloco de seis cilindros turbo de 3,0 litros e equipou-o com um novo sistema de escape. O resultado impressiona e apesar desta preparadora não revelar as "performances" oficiais deste projecto, não é difícil adivinhar que será mais rápido que o modelo de fábrica, que cumpre o exercício dos 0 aos 100 km/h em apenas 4,6 segundos.

Para acompanhar este aumento de potência a Manhart também fez um "upgrade" ao visual deste BMW, que se destaca pelas enormes jantes de 19 polegadas, por ter molas KW rebaixadas, pelos difusores em fibra de carbono e claro, pelas duas enormes saídas de escape com 90 mm de diâmetro.

Não sabemos quanto custa esta alteração, mas uma coisa é certa: a Manhart criou um "monstro" capaz de bater o pé ao A45 S, disso não temos dúvidas.