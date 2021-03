Se o Porsche Taycan não lhe enchia as medidas, a insígnia de Estugarda tornou o 100% eléctrico ainda mais atractivo com a nova variante agora revelada.





Cross Turismo: novo Porsche Taycan 'off-road' já tem preços

O Taycan Cross Turismo dirige-se especialmente a todos aqueles que gostam de fazer pequenas incursões fora da estrada.

Com chegada prevista para o Verão, já foram revelados os preços, com o modelo de entrada na gama a começar nos 97.582 euros.

Mais espaçoso e versátil

O super desportivo segue, em parte, a filosofia já presente no Panamera Sport Turismo, apesar deste modelo nunca ter tido uma versão off-road.

Mais espaço a bordo, e maior versatilidade e flexibilidade, destacam-se neste Porsche Taycan Cross Turismo em relação ao "irmão" mais velho.

Na ideia original estava a proposta de um 4 + 1, com os ocupantes dos bancos traseiros a terem mais espaço em altura. A bagageira também ganhou maior capacidade, crescendo para os 446 litros, mais 39 litros do que a berlina coupé.





E, para que a sua desenvoltura não fique comprometida fora do alcatrão, o Taycan Cross Turismo tem mais 30 mm de altura ao solo em relação ao Taycan convencional, quando seleccionado o Gravel Mode.

Este modo de condução actua sobre os sistemas de suspensão, vectorização do binário e gestão de estabilidade, assim como a transmissão traseira, para beneficiar a tracção.

Estética diferenciada

O novo super modelo detém elementos específicos que o tornam ainda mais atraente quando se aborda a sua estética.

As cavas das rodas não são pintadas, e as saias e soleiras laterais, assim como os elementos protectores nos pára-choques estão concebidos para amortecer o cascalho a bater na carroçaria.





Dentro do habitáculo, não se vislumbram grandes mudanças em relação ao Porsche Taycan, mantendo o ecrã multimédia de 10,9 polegadas e o painel de instrumentos encurvado.

Há ainda a possibilidade de contar com mais um ecrã para o acompanhante e uma bússola no tablier se se optar pelo pacote Offroad Design.

Gama com quatro versões

Quanto às motorizações que equipam o Cross Turismo, elas estão escalonadas da mesma maneira que o Taycan.

Todas elas são alimentadas por uma bateria de 93,4 kWh e 800 volt, dispondo cada variante de tracção às quatro rodas e suspensão automática adaptativa.





A entrada na gama faz-se com o Taycan 4 Cross Turismo, com uma potência de 380 cv, que pode chegar aos 476 cv quando "accionada" a função overboost do Launch Control.

A velocidade máxima está limitada a 220 km/hora, com o "tiro" dos 0 aos 100 km/hora a fazer-se em 5,1 segundos, com a autonomia, segundo o ciclo WLTP, a oscilar entre os 389 e os 456 quilómetros.

O Taycan 4S Cross Turismo eleva a fasquia para os 490 cv, que "dispara" para os 571 cv com o overboost, para uma velocidade máxima de 240 km/hora e 4,1 segundos para chegar aos 100 km/hora. A autonomia ronda os 388 e os 452 quilómetros.

Num escalão superior está a variante Turbo Cross Turismo de 625 cv, que sobe aos 680 cv com a função overboost.





A velocidade máxima está limitada a 250 km/hora enquanto, dos 0 aos 100 km/hora, faz 3,3 segundos, e a autonomia varia entre os 395 e os 452 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O Taycan Turbo S Cross Turismo apresenta-se como o topo de gama, com os 625 cv de potência, que podem chegar aos 761 cv com overboost, a "demorá-lo" apenas 2,9 segundos a chegar aos 100 km/hora.



O desempenho fica-se nos 250 km/hora, devido à limitação da velocidade máxima, e a autonomia apresenta-se com 388 a 419 quilómetros.

Muitas opções para personalizar

A acompanhar o lançamento do Taycan Cross Turismo está uma extensa lista de equipamentos opcionais, com a correspondente subida do preço final em cada variante.

Contudo, à medida que se vai subindo na escala até ao topo de gama, esses elementos fazem parte do equipamento de série.

As jantes em liga leve originais são de 18 polegadas mas estão disponíveis opções até às 21 polegadas.

A elas somam-se o sistema de vectorização de binário e o sistema de chassis dinâmico PDCC Sport, eixo traseiro direccional, luzes LED com matriz escurecida e um pacote específico para o habitáculo em carbono.

Modelo Preço Taycan 4 Cross Turismo A partir de 97.582 euros Taycan 4S Cross Turismo A partir de 116.401 euros Taycan Turbo Cross Turismo A partir de 160.435 euros Taycan Turbo S Cross Turismo A partir de 194.875 euros

Cross Turismo: novo Porsche Taycan 'off-road' já tem preços





Já segue o Aquela Máquina no Instagram?