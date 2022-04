É o mais recente "brinquedo" de Cristiano Ronaldo: um relógio personalizado da Jacob & Co., avaliado em 1 milhão de euros, pelo meno, para combinar com o seu milionário Bugatti Chiron.





Cristiano Ronaldo compra relógio de 1 M€ para combinar com o Bugatti Chiron

O internacional português trabalhou em estreita colaboração com Jacob Arabo, fundador da relojoaria de luxo, para criar uma peça estilizada sob medida.

Segundo as fotografias publicadas pela Jacob & Co. na sua conta do Instagram, o relógio baseia-se no já existente Bugatti Chiron Tourbillon, que é também um dos mais complexos alguma vez feitos.

A relojoeira explica que, na sua "confecção", foram usados 232 diamantes translúcidos e 109 safiras pretas, num total de 21 carates de pedras preciosas.

O mostrador esqueletizado, que traz a assinatura de CR7, e os componentes dos complexos mecanismos do são em ouro champanhe com acabamento acetinado.

Uma das principais características do Bugatti Chiron Tourbillon é a réplica em miniatura do bloco W16 do Chiron em safira transparente.

Basta pressionar um botão para dar vida aos minúsculos 16 pistões que bombeiam para cima e para baixo dentro do motor transparente.

A alimentá-lo está o mecanismo de corda manual JCAM3 da Jacob & Co, com 578 componentes, que apresenta um turbilhão voador inclinado, e suspenso num sistema de absorção de choque visível no mostrador.

O preço desta peça de arte só está ao alcance de um verdadeiro milionário, e por isso foi entregue pessoalmente a Cristiano Ronaldo pelo próprio Jacob Arabo.

O relógio original custa 900 mil euros mas a versão CR7, sendo única, deverá estar mais perto (ou mesmo ultrapassar) de 1 milhão de euros.

Entusiasta por super carros de excepção, o craque luso te uma garagem cheia de alguns dos modelos mais exóticos que o dinheiro pode comprar.

É sobre os hiper desportivos da Bugatti, no entanto, que recai a sua preferência: além do Veyron que comprou em 2016, tem ainda um Chiron devidamente personalizado.

O último a juntar-se à sua colecção será um Bugatti Centodieci avaliado em 8 milhões de euros, e dos quais só serão construídos dez exemplares.

