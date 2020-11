Criança de 11 anos apanhada a conduzir carro em Algés... com mãe no lugar do "pendura"!

Uma mulher de 45 anos foi no último sábado detida pela Polícia de Segurança Pública, cerca das 18h30, quando seguia no lugar do "pendura" num carro conduzido pelo filho de 11 anos.

A detenção ocorreu durante uma fiscalização rodoviária da PSP no Passeio Marítimo de Algés, Oeiras, junto ao local onde se realiza o festival NOS Alive, de acordo com o Correio da Manhã.

"Quando questionado o condutor do veículo pelos seus documentos, de imediato a suspeita afirmou que o condutor era seu filho e tinha apenas 11 anos de idade, pelo que não estava habilitado para a prática de condução de veículos", pode ler-se no comunicado da autoridade policial.

A mulher, detida no local, foi ela própria a dizer aos agentes da PSP, que autorizou e incentivou a criança a conduzir. Prestou "não só auxílio material, bem como moral" à prática do crime, refere a autoridade policial, ainda de acordo com o matutino.

Presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Oeiras condenou a mulher ao pagamento de uma multa de 350 euros em favor de uma instituição de ou, em alternativa, cumprir 60 dias de trabalho comunitário.

O menor foi sinalizado à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Oeiras, ao ser colocado em risco pela própria mãe.

