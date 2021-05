Não está confirmado se o Ferrari Monza SP1 será o próximo super carro a brilhar na sua garagem, mas Cristiano Ronaldo já testou os 810 cv debitados pelo bloco V12 de 6.5 litros na pista de Maranello.





CR7 guiou Ferrari Monza SP1; falta confirmar novo tesouro na colecção

Recorde-se que o internacional luso foi dispensado dos treinos da Juventus na segunda-feira, para uma visita institucional à sede da Ferrari.

O momento foi registado nas redes sociais da cavallino rampante, com CR7 a oferecer duas camisolas da vecchia signora por ele assinadas ao pilotos Charles Leclerc e Carlos Sainz… mas houve mais, muito mais!

No vídeo publicado esta sexta-feira pela Ferrari no seu canal do Youtube, Cristiano Ronaldo pilotou em pista três dos actuais e mais icónicos super modelos da marca.

Em pista estavam mais de 2,5 milhões de euros sobre rodas, representados pelo Ferrari F8 Tributo, o SF90 Stradale e o exclusivo Ferrari Monza SP1.

O diário Corriere della Sera, tinha avançado esta semana que o avançado da Juventus tinha desembolsado 1,6 milhões de euros (antes de taxas de impostos) pelo monolugar.

