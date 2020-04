COVID-19 obriga MINI a mudar o nome das jantes do Cooper SE

O Mini Cooper SE, o primeiro modelo totalmente eléctrico da marca britânica, foi anunciado com umas jantes futuristas, de 17 polegadas, denominadas Corona Spoke. Agora, com o mundo inteiro a "contas" com a pandemia do novo coronavírus, os responsáveis da marca do grupo BMW decidiram que este nome era inoportuno e decidiram chamar-lhe Power Spoke.

De acordo com as informações reveladas pelo departamento de marketing da Mini, esta decisão foi tomada de modo a não ferir suscetibilidades.

O novo nome - Power Spoke - destas jantes aerodinâmicas já aparece no configurador do novo Mini Cooper SE em Portugal, que está disponível com preços desde os 34.400 euros.