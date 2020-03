COVID-19. Está de quarentena? Pode pintar carros de sonho com os seus filhos

Está "preso" em casa por causa da quarentena do novo coronavírus? Para facilitar essa estadia há vários livros de colorir bólides do nosso coração, com que poderá divertir-se a pintar com os seus filhos.

Um dos exemplos é a Audi, com os modelos mais recentes da marca em plano de evidência, como o R8, mas também com "clássicos" como o Audi Quattro de rali.

Outra das propostas é o Aston Martin Vanquish desenhado por Ian Callum, um coupé limitado a apenas 25 exemplares, mas que poderá pintar as vezes que quiser.

Agora, se os seus filhos acham esses carros demasiado "adultos", invista o seu tempo a pintar os divertidos modelos que protagonizaram o filme ‘Cars – Carros", da Disney.

Há outras páginas da Internet onde pode ir "sacar" os PDFs para pintar, sendo o Supercoloring um dos mais completos.

Ali dá de caras com os belíssimos Ford Mustang, mas também com Lamborghini, seja ele o Aventador ou o Countach, e o Peugeot 205; há carros para todos os gostos!

Em baixo estão os links para aceder aos pdfs:

https://newspress-audiusamedia.s3.amazonaws.com/documents%2Foriginal%2F6974-AudiColoringBookforonline.pdf

https://www.callumdesigns.com/downloads

https://coloringhome.com/cars-birthday-coloring-pages

http://www.supercoloring.com/coloring-pages/transport/cars/ford