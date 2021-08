Covid-19 cancela salão de Nova Iorque

A Covid-19 continua a não dar tréguas à indústria automóvel. Agora foi o salão de Nova Iorque a ter sido cancelado devido às repercussões da pandemia nos Estados Unidos.

Agendado para 20 a 29 de Agosto, a exposição deverá ser calendarizada para Abril do próximo ano.

O cancelamento interrompe a vontade do regresso à nova "normalidade" nos eventos dedicados ao automóvel do outro lado do Atlântico, que não acontecem desde Abril do ano passado.

A Europa não está melhor mas a 6 de Setembro mantém-se a data da abertura das portas do salão automóvel de Munique, que substituiu o de Frankfurt.

Será o primeiro evento após o cancelamento do seu equivalente de Genebra em Março de 2020, quando a epidemia da Covid-19 se espalhou a todo o planeta.

Paradoxalmente, a China já reabriu o "baile" aos fãs do automóvel, com uma mostra em Xangai em Abril passado que reuniu cerca de mil expositores e um público quase normal, como se nada tivesse acontecido.

