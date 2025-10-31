Corsa GSE Vision Gran Turismo aponta ao futuro Opel Corsa

É o Opel mais feroz de todos os tempos, a antecipar os futuros GSE 100% eléctricos da marca do relâmpago, mas apenas terá oportunidade de guiá-lo no simulador virtual Gran Turismo 7.

O Corsa GSE Vision Gran Turismo fez uma rápida ao nosso país, depois de ter-se estreado ao público em Setembro no salão automóvel de Munique, tendo a seu lado o mais realista Mokka GSE Rally.

Será a nova arma da insígnia para a competição monomarca de ralis 100% eléctrica promovida em colaboração com a germânica com a ADAC, tendo sido desenvolvido para o efeito de acordo com a regulamentação eRally5 da FIA.

800 cv eléctricos virtuais

A ficha técnica do Corsa GSE Vision GT é bem diabólica: um motor de 350 kW (476 cv) em cada eixo para 588 kW (800 cv) e 800 Nm, acelerando dos zero aos 100 km/hora em dois segundos para uns máximos 320 km/hora.

A função boost oferece mais 59 kW (80 cv) de potência durante quatro segundos para as ultrapassagens em pista, bastando apenas 80 segundos de espera para recarregá-la… e voltar a "disparar" em frente!

Uma bateria de 82 kWh alimenta este tracção às quatro rodas, com o abuso dos materiais ligeiros na estrutura a evitar que o peso ultrapasse os 1.170 quilos.

A discrição não faz parte dos seus pergaminhos, à conta dos inúmeros apêndices aerodinâmicos que comporta para uma postura firme na estrada.

Basta atentar nas cortinas e nos alargadores pretos dos guarda-lamas, com o desenho aerodinâmico das rodas a reduzir ao máximo a turbulência provocada pelo fluxo de ar nas cavas.

Quer o difusor, quer a asa traseira assumem esse aerodinamismo activo para aumentar ou a reduzir a força descendente, segundo a velocidade e o estilo de condução imprimidos.

Um olhar ao habitáculo revela um posto de condução próprio dum carro de competição, com o volante a permitir uma completa visão dos dados projectados no pára-brisas pelo visor head-up, tornando supérfluos quaisquer outros ecrãs.

Seguro é que este Corsa GSE Vision GT servirá de base à futura geração do Opel Corsa, onde não deverá faltar uma variante mais desportiva apoiada, obviamente, na linha GSE

Reservas já estão abertas

Menos exuberante mas repleto de emoção esteve ao lado o novíssimo Opel Mokka GSE Rally com os seus 207 kW (281 cv) e 345 Nm para acelerar em 2026 nas provas de ralis monomarca da ADAC.

O crossover de competição não desmerece o destaque de que tem sido alvo, ou não tivesse ele por base a versão de estrada 100% eléctrica que dá o tiro de partida à submarca GSE.

Equipado com jantes OZ Racing de 20 polegadas, diferencial de deslizamento limitado e interior em Alcantara, o Mokka GSE acelera dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos para 200 km/hora de velocidade máxima.

A bateria de 54 kWh que alimenta todo este poder permite uns combinados 323 quilómetros, com o carregamento em corrente contínua a fazer-se a 100 kW.

Os adeptos da electromobilidade desportiva poderão já deitar as mãos ao volante do Opel Mokka GSE por um valor a partir dos 43.300 euros antes das devidas personalizações.

