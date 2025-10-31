Corsa GSE Vision Gran Turismo aponta ao futuro Opel Corsa

É o Opel mais feroz de todos os tempos, a antecipar os futuros GSE 100% eléctricos da marca do relâmpago, mas apenas terá oportunidade de guiá-lo no simulador virtual Gran Turismo 7.
O Corsa GSE Vision Gran Turismo fez uma rápida ao nosso país, depois de ter-se estreado ao público em Setembro no salão automóvel de Munique, tendo a seu lado o mais realista Mokka GSE Rally.
Será a nova arma da insígnia para a competição monomarca de ralis 100% eléctrica promovida em colaboração com a germânica com a ADAC, tendo sido desenvolvido para o efeito de acordo com a regulamentação eRally5 da FIA.
A ficha técnica do Corsa GSE Vision GT é bem diabólica: um motor de 350 kW (476 cv) em cada eixo para 588 kW (800 cv) e 800 Nm, acelerando dos zero aos 100 km/hora em dois segundos para uns máximos 320 km/hora.
A função boost oferece mais 59 kW (80 cv) de potência durante quatro segundos para as ultrapassagens em pista, bastando apenas 80 segundos de espera para recarregá-la… e voltar a "disparar" em frente!
Uma bateria de 82 kWh alimenta este tracção às quatro rodas, com o abuso dos materiais ligeiros na estrutura a evitar que o peso ultrapasse os 1.170 quilos.
A discrição não faz parte dos seus pergaminhos, à conta dos inúmeros apêndices aerodinâmicos que comporta para uma postura firme na estrada.
Basta atentar nas cortinas e nos alargadores pretos dos guarda-lamas, com o desenho aerodinâmico das rodas a reduzir ao máximo a turbulência provocada pelo fluxo de ar nas cavas.
Quer o difusor, quer a asa traseira assumem esse aerodinamismo activo para aumentar ou a reduzir a força descendente, segundo a velocidade e o estilo de condução imprimidos.
Um olhar ao habitáculo revela um posto de condução próprio dum carro de competição, com o volante a permitir uma completa visão dos dados projectados no pára-brisas pelo visor head-up, tornando supérfluos quaisquer outros ecrãs.
Seguro é que este Corsa GSE Vision GT servirá de base à futura geração do Opel Corsa, onde não deverá faltar uma variante mais desportiva apoiada, obviamente, na linha GSE
Menos exuberante mas repleto de emoção esteve ao lado o novíssimo Opel Mokka GSE Rally com os seus 207 kW (281 cv) e 345 Nm para acelerar em 2026 nas provas de ralis monomarca da ADAC.
O crossover de competição não desmerece o destaque de que tem sido alvo, ou não tivesse ele por base a versão de estrada 100% eléctrica que dá o tiro de partida à submarca GSE.
Equipado com jantes OZ Racing de 20 polegadas, diferencial de deslizamento limitado e interior em Alcantara, o Mokka GSE acelera dos zero aos 100 km/hora em 5,9 segundos para 200 km/hora de velocidade máxima.
A bateria de 54 kWh que alimenta todo este poder permite uns combinados 323 quilómetros, com o carregamento em corrente contínua a fazer-se a 100 kW.
Os adeptos da electromobilidade desportiva poderão já deitar as mãos ao volante do Opel Mokka GSE por um valor a partir dos 43.300 euros antes das devidas personalizações.
