Corridas ilegais já são um flagelo em Espanha

Não é só em Portugal que as corridas ilegais são cada vez mais populares junto dos temerários automóveis, mesmo com os riscos que envolvem para as pessoas que acorrem a estes espectáculos.

Em Espanha, a Guardia Civil exibiu um vídeo na sua página oficial sobre uma operação em Alfaro, a noroeste de Saragoça, que permitiu capturar cinco indivíduos mais acelerados.

O "evento" nocturno realizado na última quinta-feira juntou mais de 200 veículos em acrobacias exibicionistas, colocando em risco a multidão estimada em mais de seis centenas de pessoas.

A diferença é que a "captura" pelas autoridades policiais foi feita após a identificação dos criminosos rodoviários nos vídeos publicados nas redes sociais.

Com a investigação ainda em aberto, os detidos que agora vão ser julgados em tribunal enfrentam penas até cinco anos de prisão.

